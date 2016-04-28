港报社评：前海创新机遇无限，政府须助青年创业--文汇报4月28日

政务司司长林郑月娥昨日出席深圳前海蛇口自贸区成立一周年活动。过去一年，前海蛇口自贸区积极推动深港合作，双方在金融、航运、贸易、两地青年创业、专业服务业等范畴的合作开发建设逐步成熟，优势叠加、互利共赢、造福两地的效应日趋明显，借自贸区创建两地合作新模式实现良好开局。倚重自贸区为香港经济发展注入新动力，协助香港年轻人创新创业创未来，意义重大，特区政府应善用机遇，投入必要资源，加强宣传引导，助推本港企业、青年踊跃到前海发展，不断提升香港的竞争优势，也增强青年向上流动的推动力。

深港合作是前海自贸区的核心任务。2012年，国家主席习近平视察前海时指出，中央决定建设前海深港现代服务业合作区，作用就是要进一步促进粤港、深港的合作。前海的建设发展，首先要依托香港，利用香港高端服务业发达的优势，学习和借鉴香港发展服务业的成功经验。在推动深圳发展的同时，支持香港的繁荣稳定，同时服务内地。前海既是粤港合作区，又是服务业创新区，要通过前海的创新，来促进内地服务业的发展。 的确，前海自贸区正朝着这个方向稳步前行。前海开启金融改革系列破冰之旅，过去一年大力推动人民币跨境使用，促进深港金融市场互融互通，投融资便利化及资本相互开放先行先试，成效显着。

鼓励创新创业是前海自贸区的一大亮点。前海自贸区已成为香港青年创新创业的热土。目前，已有52个香港青年创新创业团队进驻＂前海深港青年梦工场＂，不少香港创业团队在＂梦工场＂创业不到一年，就获过千万人民币融资，并得到内地技术、财经团队的支持，增加了内地市场合作的利益契合点。

香港经济转型步伐缓慢，产业单一，竞争优势日渐削弱，寻找增长新动力日益迫切。对创业者而言，香港虽是个资本活跃城市，却很少流向新兴科技、互联网等新行业。另外，创业成本高昂，本地市场狭小，也成为香港创业的掣肘，对于年轻人就业、创业、向上流动尤其不利。前海自贸区已形成相对完善的创业配套支援，而且透过前海进入内地庞大的市场，对香港的创业者乃至整体产业升级转型、多元化发展，都带来新希望、新契机。有分析指，至2020年，前海将为香港中小企业创造发展机遇，为香港青年提供10万个以上中高端就业岗位。

前海自贸区提升香港产业竞争力、拓展创业空间的前景无可限量，特区政府需高度重视深港两地在前海的合作。特区政府已表明，3亿元青年发展基金将适用于前海，帮助青年创业，但这远不足够。特区政府应主动牵头，结合商界行业的力量，借助各种合作平台，从政府服务、资金配套等多方面协助港企、创业者、年轻人充分认识前海的机遇，大胆进驻发展，在前海搭建的巨大平台中分一杯羹，又反哺香港的发展，形成两地互惠合作、共同提升的良性互动。（完）

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