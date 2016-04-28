《全球重要经济事件一览表》--4月28日-5月5日

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月28日(四)
中国--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。
北京--国新办就2016年一季度工业通信业发展情况举行发布会。
北京--世界互联网大会(至5月2日)。
东京--日本央行公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(0630)。
曼谷--泰国财政部公布经济预估(0600)。
伦敦--前英国央行副总裁宾恩在国家统计局经济论坛发表讲话(0830)。
马德里--西班牙央行总裁林德将出席“西班牙经济的挑战”会议(1100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就该国经济形势发表演说(0740)。
马德里--西班牙代理经济部长Luis de Guindos召开记者会(0700)
4月29日(五)
首尔--韩国央行公布半年度货币政策报告(0300)。
伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“美国经济前景”发表讲话(1030)。
布鲁塞尔--单一处理委员会第一次会议“绘制进程：令银行解决机制起效”(0700)，欧盟执委会副主席卡泰宁、英国央行副总裁康利夫等将发言。
斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。
伯尔尼--瑞士央行股东大会，瑞士央行总裁乔丹等发言(0900)。
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。
5月2日(一)
美国贝弗利希尔斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)。
法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。
瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言。(1630)
5月3日(二)
美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。
美国杰克逊维尔--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
美国圣莫尼卡--加拿大央行总裁波洛兹参加Miliken Institute举行的讨论会(1630)。
比勒陀利亚--南非央行公布2016年5月金融稳定报告(1600)。
坎帕拉--国际货币基金组织(IMF)公布非洲区域经济前景报告。
5月4日(三)
美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。
5月5日(四)
美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。
圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1500)。
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)
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