《全球重要经济事件一览表》--4月28日-5月5日

马德里--西班牙代理经济部长Luis de Guindos召开记者会(0700)

法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。

瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言。(1630)

美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。