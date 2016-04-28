《汇市简讯》澳元/美元回落，因美元/日圆带领美元全线上扬

0125GMT * 澳元/美元回吐早盘涨幅，因在美元/日圆带领下美元全线上扬 * 支撑位于昨日低位0.7548、及50日移动均线0.7526 * 澳元/美元可能受到澳元/日圆和澳元/新西兰元等交叉盘资金流动 的打压 * 上行空间有限，因市场消化澳洲央行下周二可能降息的影响 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)