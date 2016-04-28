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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 09:37 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回落，因美元/日圆带领美元全线上扬

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    * 澳元/美元回吐早盘涨幅，因在美元/日圆带领下美元全线上扬
    * 支撑位于昨日低位0.7548、及50日移动均线0.7526
    * 澳元/美元可能受到澳元/日圆和澳元/新西兰元等交叉盘资金流动
的打压
    * 上行空间有限，因市场消化澳洲央行下周二可能降息的影响
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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