台湾货币市场：资金更趋紧俏求钱若渴，拆款、短票及RP利率全弹

* 资金紧俏，拆款利率进一步弹升

* 短票利率大涨，跳至0.33-0.34%

* RP利率狂弹，公司债飙破〞4字头〞

记者 罗两莎

路透台北4月28日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四进一步弹高。资金调度人士称，因主要资金供应者暂停拆出，致资金更趋紧俏，各金融机构调度人员因找不到钱几近崩溃，不少人已不计较利率高低，只求能拿到钱，致货币市场利率全面弹升。

他们指出，这两天市场资金突然无预警趋紧，今天隔夜拆款利率最高冲到0.25%，跨月资金利率续扬，从昨天的0.33%进一步拉高到0.34%，最高至0.35%。

〞今天还是有拆出，但都只是到期续做，利率也开的比较高，但没有人敢跑掉，还有很 多人打来问有没有钱。〞一位大型银行资调人员说。

另一大型银行主管则称，因资金比较紧，今天上午暂不做拆出及买票交易，须视下午央行定存单发行状况后，方能决定是否供应资金。

一大型商银资调人员说，今天拆款都是到期续借，利率却较昨天高，〞今天跨月在0.33-0.34%，有人已经做到0.35%了；我们这样开大家都说OK，没有人敢讨价还价。〞

票券商资调人员均称，上午都找不到钱，让资调人员焦躁不安，几乎快崩溃了；这时只要有人愿意拆借，利率开多少就是多少，没有人敢讨价还价。

一大型票券商交易员说，市场大缺钱，大家都在打听：到底哪里有钱？〞钱、钱、钱，你们到底在哪啊？〞

利率方面，随市场资金趋紧，跨月资金拉升到0.33-0.34%，部分跳升至0.35%。

本地时间13:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.337 32.345 台湾加权股价指数<.TWII 8,476.16 8,563.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.204% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250%

--一周拆款利率区间 0.250-0.330% 0.200-0.340%

--两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.260-0.340%

**短票利率弹高**

短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行拆出较保守抑或没做拆款，致市场资金更趋紧俏，带动短票利率弹高。

〞今天有人没出来放钱，大家就喊价啦，利率就上来了，短票利率拉高到0.33%和0.34%。〞一位大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.33-34%，部分成交在0.32%；上日则在0.31%，部分成交在0.30%。

周四到期央行定存单金额为2,401.8亿台币，发行金额稍晚公布。周五央行存单到期1,505亿台币。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.306%，前日在0.298%，上日区间0.28-0.36%；前日则在0.28-0.30%，成交量为67.4亿台币，前日共90.24亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为409亿台币，累积超额准备8,062亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆297亿台币。

**RP利率狂弹**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天市场资金非常紧，从银行到投信都缺钱，利率则到了几近〞乱开〞的地步，只求能够调到钱。

〞利率啊，就乱开啊。〞一大型票券商交易员说；以公司债为例，RP利率即跳升至〞4字头〞，最高冲到0.43%。

另一交易员亦称，因投信和银行都走钱，在两面夹杀之下，资金缺口突然变大，〞我跟他们(交易对手)说只要有钱就可以了，利率就随你开吧！幸好有人愿意帮忙，不然我早就会被抬出去了。〞

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率受拆款利率上扬带动走高，主要成交0.32%；上日在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买回利率则大致持稳，主要成交在0.37-0.40%，上日亦同。