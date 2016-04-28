芝加哥期市：大豆期货三个交易日内首跌，但阿根廷减产担忧抑制跌势

以下是0135GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI 移动均值 CBOT小麦 483.25 -0.25 -0.05% 477.19 51 CBOT玉米 384.25 -0.50 -0.13% 373.58 54 CBOT大豆 1024.00 -4.50 -0.44% 947.28 69 CBOT稻米 $11.10 $0.00 -0.05% $10.24 66 美国原油 $45.17 -$0.16 -0.35% $40.15 71 汇率 欧元/美元 $1.131 $0.001 +0.07% 美元/澳元 0.758 -0.016 -2.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 汪红英/许娜/龚芳)