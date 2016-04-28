版本:
中国
货币新闻 | 2016年 4月 28日 星期四 10:21 BJT

芝加哥期市：大豆期货三个交易日内首跌，但阿根廷减产担忧抑制跌势

以下是0135GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     30日      RSI
                                                 移动均值
    CBOT小麦           483.25    -0.25  -0.05%    477.19     51
    CBOT玉米           384.25    -0.50  -0.13%    373.58     54
    CBOT大豆          1024.00    -4.50  -0.44%    947.28     69
    CBOT稻米           $11.10    $0.00  -0.05%    $10.24     66
    美国原油           $45.17   -$0.16  -0.35%    $40.15     71
    汇率
    欧元/美元          $1.131   $0.001  +0.07%
    美元/澳元           0.758   -0.016  -2.12%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜/李婷仪 审校 汪红英/许娜/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐