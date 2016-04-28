台湾债市：10年增额债殖利率随美债小跌，保守观望日本货币政策

路透台北4月28日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周四小跌，跟随上日美债殖利率走低。交易员表示，上日美联储的会议声明中性，市场对后续如日本央行的决议等变数仍倾向观望。

交易员指出，对于标债的结果各方仍然倾向观望，尤其是目前殖利率水位在发行前交易的偏高水位，空单进场也不多。

〞还要看日本央行的决定，目前讲法很分歧。〞一位大证券商交易员说。

日本央行将在今日稍晚公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(GMT 0630)。

美国较长期公债价格周三跳涨，结束七日连跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息的大门仍然敞开，使较短期美债的吸引力下降。指标10年期公债价格 上涨20/32，收益率报1.856%，较周二尾盘下跌7.5个基点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期维持利率在0.25-0.50%不变，还表示，全球经济阻力仍然存在，但联储在声明中弃用了上次声 明中对这些阻力所构成风险的具体描述。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.855-0.865%。

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