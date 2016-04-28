台湾汇市：台币盘初偏贬，因人民币走弱与外资汇出

路透台北4月28日 - 台币兑美元 周四早盘偏贬。汇银人士表示，人民币兑美元中间价 开低，再加上外资汇出，使得台币小幅走贬，惟市场等候稍晚日本央行政策决议，市况偏向观望。

他们指出，虽然美联储决议大致符合预期，不过今日外资似有较大的汇出需求，一早即见英、美系的外资保管行持续买进美元；不过因出口商月底抛汇，令台币贬值幅度未见扩大。

〞人民币中间价开贬蛮多的，看(美元)会不会到32.400。〞一位公股银行交易人士说。

交易人士指出，市场仍在等候日本央行的货币政策决议，由于是否扩大宽松举措仍难以预料，届时结果出炉可能会引发市场震荡。

今日台币实质交易区间在32.320-32.376；上日实质交易区间在32.280-32.360。

本地时间10:20，人民币离岸即期 走贬报6.5120；台股加权指数 则跌0.48%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.365/32.380，上日收在32.360。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.320-32.420

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