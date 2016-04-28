台湾汇市：台币盘初偏贬，因人民币走弱与外资汇出

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透台北4月28日 - 台币兑美元 周四早盘偏贬。汇银人士表示，人民币兑美元中间价 开低，再加上外资汇出，使得台币小幅走贬，惟市场等候稍晚日本央行政策决议，市况偏向观望。
他们指出，虽然美联储决议大致符合预期，不过今日外资似有较大的汇出需求，一早即见英、美系的外资保管行持续买进美元；不过因出口商月底抛汇，令台币贬值幅度未见扩大。
〞人民币中间价开贬蛮多的，看(美元)会不会到32.400。〞一位公股银行交易人士说。
交易人士指出，市场仍在等候日本央行的货币政策决议，由于是否扩大宽松举措仍难以预料，届时结果出炉可能会引发市场震荡。
今日台币实质交易区间在32.320-32.376；上日实质交易区间在32.280-32.360。
本地时间10:20，人民币离岸即期 走贬报6.5120；台股加权指数 则跌0.48%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.365/32.380，上日收在32.360。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.320-32.420
最新相关报导链接：
--《专题新闻快速浏览》--美联储仍按兵不动，暗示不急于升息
--《全球汇市》美元兑欧元保持小跌，此前联储声明巩固了今年仅升息两次的预期 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选