《全球主要央行动态》--4月21日-4月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月21日-4月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，并不急于收紧货币政策。

美联储在声明中形容就业市场不断改善，但承认经济成长看来已经放缓。此次声明与3月会议声明基本上是如出一辙。声明还表示，正密切关注通胀，指出全球经济方面的阻力仍然存在，但未像上次声明提及全球经济构成的风险。

**欧元区**

欧洲央行一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济和提振通胀。央行总裁德拉吉没有理会德国对超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。他称欧洲央行的政策正在产生效果，这帮助推升了欧元。

欧洲央行也表示，将从市场以及发债者手中购买企业债券，其中可以包括旗下租赁部门由欧洲央行监管的汽车业者，比如大众汽车。但不包括由公共实体所掌控的企业。购债行动将自6月起展开，属于800亿欧元资产购买计画之内。

欧洲央行管委连恩表示，未来货币政策举措完全取决于数据表现，必须要有“前所未见的事态”，才需要修改当前立场。

欧洲央行管委韩伟森称，欧洲央行目前已抑制了油价下滑对其他物价及薪资的负面影响，但通胀率只会逐渐地上升，需要给货币政策一些耐心。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，央行应该对货币政策和宏观审慎政策都负起责任，而且央行的行动应当兼具预先防范性和反周期性。

**中国**

中国央行与银监会、证监会、保监会联合公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。

中国央行强调，要按照因地制宜、因城施策的原则，进一步完善区域性差别化住房信贷政策，推动房地产金融产品规范创新，促进住房信贷市场平稳有序运行。

上海证券报报导称，中国央行副行长陈雨露表示，金融机构面临日益严峻的信贷风险。他还表示，中国人民银行寻求改善货币政策框架，填补监管漏洞。

**日本及韩国**

日本央行决定不扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。日本央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负0.1%的利率。另外，央行决定实施3,000亿日圆(27.5亿美元)的贷款供应计划，以帮助本月日本南部震灾地区的银行业开展业务。

日本央行总裁黑田东彦表示，他认为对于在地震后存在捐款和补贴金流入的金融机构，没有必要对其免除负利率。“负利率只适用于金融机构超额准备金中的很小一部分，因此大多数金融机构从央行得到了利息收入，”黑田东彦对国会表示。

日本央行在评估日本金融体系的半年度报告中称，央行负利率政策将令金融机构的获利在当前承压，但日本金融机构仍有能力继续承担风险。

韩国央行在一份研究报告中表示，欧洲央行和日本央行等采用的负利率政策在提振经济增长方面影响料有限。韩国央行官员例行就当前经济问题发布研究报告，但并不代表央行官方立场。韩国央行官员此前的研究报告从未涉及负利率议题。韩国当前政策利率处于纪录低位1.50%。

**其他国家**

新西兰央行将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。但总裁惠勒也指出，随着低油价的影响消退，加上产能压力逐渐加大，通胀料将上升。

加拿大央行总裁波洛兹表示，只有再次发生重大的经济冲击，比如美国经济步履蹒跚，加拿大才会考虑再次降息。

瑞典央行维持指标利率于负0.50%不变，符合各界预期，但该行称将扩大购买资产，以避免瑞典克朗升值打击等待已久的通胀上扬。

新加坡金管局表示，在主要贸易伙伴增长放缓的情况下，新加坡近来的货币政策宽松措施将在未来两年支撑经济并提振通胀。金管局预计未来数个季度的经济增长料为温和，因贸易相关产业面临周期阻力。

巴西央行维持利率在14.25%的近10年高点不变，以压低通胀，这是连续第六次维持利率不变。

泰国央行副总裁表示，泰国今年经济成长率料达3.1%，因此没有必要调整货币政策，尽管全球经济缺乏活力且部分政府支出延宕。

马来西亚宣布，目前担任央行副总裁的穆罕默德，将从5月1日起接替洁蒂任央行新总裁。

印尼央行维持指标利率在6.75%不变，一如预期。 (完)

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