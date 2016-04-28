韩国金融市场：韩股和韩元双双走低，日本央行会议结果公布在即

海外投资者结束连续11天的买进，早盘转为卖出。临近中午时分，外 资卖超834亿韩元韩股。 上涨股数量超过下跌股，分别为423和352只。 科技巨头三星电子 股价跌1.9%，投资者趁该股连涨三天 了结获利。该公司称，其第一季营业利润较上年同期增加12%。 三年期公债6月期约 涨0.06点，报110.39。 0216GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,147.0 1,148.3 日圆/韩元 10.2659/40 10.2979 韩国公债期货 * 110.39 110.33 韩国综合股价指数 2,008.83 2,015.40 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/白云 审校 徐文焰/杜明霞/许娜)