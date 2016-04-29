主要国家经济指标预测--4月29日****

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透4月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月29日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 4月 -- 3.2% 企业自身活动指数 -- 29.4% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0130 澳洲民间部门信贷 3月 +0.6% +0.6% 房屋信贷 -- +0.5% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +2.2% +5.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.8 102.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加13.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加37.00 增加36.48 抵押贷款批准件数(件) 74,500 73,871 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% HICP(较前月) +0.6% +2.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -0.1% 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出 +0.2% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1230 美国薪资 第一季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% +0.6% 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 3月 +0.1% -1.1% (较上年同期) -- -1.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 53.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 90.0 89.7 现况指数 106.0 105.4 预期指数 80.2 79.6 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月28日(四) 0130 澳洲出口物价 第一季 -4.7% -- 进口物价 -3.0% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 +19.8% -- 房屋开工(较上年同期) +8.4% -1.3% 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +4.9% +5.0% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.6 0 未经季节调整失业人数(万人) 274.3 277.2 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) 270.6 -- 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 欧元区企业景气指数 4月 0.13 0.14 经济景气指数 103.9 103.4 工业景气指数 负3.7 负4.0 服务业景气指数 11.5 10.0 消费者信心指数 负9.3 负9.3 消费者通胀预期指数 2.9 -- 生产者通胀预期指数 负2.4 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.2% (较上年同期) -0.1% 持平 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +0.5% +0.7% 最终销售 +0.9% +0.8% 消费者支出 +1.9% -- GDP平减指数 +0.7% +0.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +2.1% +1.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月23日当周 25.7 26 四周均值(万人) 25.6 -- 续请失业金人数(万人) 4月16日当周 213.0 213.7 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 4月 负8 -- 综合指数 负4 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 69 -- 2245 新西兰建筑许可 3月 -9.8% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -1.5% -- 工业生产(较前月) -2.2% -- 服务业产出(较前月) +0.8% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负3 负1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/张若琪；审校 白云)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。