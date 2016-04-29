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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:14 BJT

****主要国家经济指标预测--4月29日****

路透4月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
      
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    4月29日(五)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                        4月         --       3.2%
                   企业自身活动指数                                --      29.4%
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第一季         --      +0.3%
                            (较上年同期)                           --      +1.9%
    0130 澳洲民间部门信贷                              3月      +0.6%      +0.6%
             房屋信贷                                              --      +0.5%
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季初值      +0.4%      +0.3%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      3月      +0.3%      -0.4%
                     (较上年同期)                               +2.2%      +5.4%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  4月初值      -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月         --      -0.5%
    0700 瑞士KOF领先指标                               4月      102.8      102.5
    0800 意大利失业率                                  3月      11.7%      11.7%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        3月  增加13.00  增加12.87
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加37.00  增加36.48
             抵押贷款批准件数(件)                              74,500     73,871
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.9%
    0900 意大利CPI(较前月)                         4月初值      +0.2%      +0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.2%      -0.2%
               HICP(较前月)                                     +0.6%      +2.1%
                   (较上年同期)                                 -0.1%      -0.2%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    4月初值      -0.1%       持平
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                 +0.9%      +0.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值      +0.4%      +0.3%
                         (较上年同期)                           +1.4%      +1.6%
    0900 欧元区失业率                                  3月      10.3%      10.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月         --      -0.4%
                                  (较上年同期)                     --      -3.5%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      3月         --      +0.2%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%      +0.2%
             经调整后的个人支出                                 +0.2%      +0.1%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                           --      +1.7%
             PCE物价指数(较前月)                                   --      -0.1%
                        (较上年同期)                               --      +1.0%
    1230 美国薪资                                   第一季         --      +0.6%
             雇佣成本指数                                       +0.6%      +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               2月      -0.1%      +0.6%
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                  3月      +0.1%      -1.1%
                             (较上年同期)                          --      -1.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 4月       53.0       53.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         4月终值       90.0       89.7
                                  现况指数                      106.0      105.4
                                  预期指数                       80.2       79.6
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             3月         --      +1.8%
     
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    4月28日(四)
    0130 澳洲出口物价                                第一季      -4.7%        -- 
             进口物价                                            -3.0%        --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                       3月     +19.8%        -- 
             房屋开工(较上年同期)                                +8.4%      -1.3%
    0600 英国Nationwide房屋价格(较前月)                 4月      +0.2%      +0.4%
                           (较上年同期)                          +4.9%      +5.0%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)               4月    减少1.6          0
             未经季节调整失业人数(万人)                          274.3      277.2
             经季节调整失业率                                     6.2%       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                            270.6        -- 
    0800 意大利薪资通胀(较前月)                         3月       持平        -- 
                  (较上年同期)                                   +0.8%        -- 
    0900 欧元区企业景气指数                             4月       0.13       0.14
               经济景气指数                                      103.9      103.4
               工业景气指数                                      负3.7      负4.0
               服务业景气指数                                     11.5       10.0
               消费者信心指数                                    负9.3      负9.3
               消费者通胀预期指数                                  2.9        -- 
               生产者通胀预期指数                                负2.4        -- 
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值      -0.2%      -0.2%
                           (较上年同期)                          +0.1%      +0.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.3%      -0.2%
                           (较上年同期)                          -0.1%       持平
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第一季初值      +0.5%      +0.7%
             最终销售                                            +0.9%      +0.8%
             消费者支出                                          +1.9%        -- 
             GDP平减指数                                         +0.7%      +0.6%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +2.1%      +1.9%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.3%      +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           4月23日当周       25.7         26 
                 四周均值(万人)                                   25.6        -- 
                 续请失业金人数(万人)           4月16日当周      213.0      213.7
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                       4月        负8        -- 
                       综合指数                                    负4        -- 
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     5月         69        -- 
    2245 新西兰建筑许可                                 3月      -9.8%        -- 
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       3月      -1.5%        -- 
              工业生产(较前月)                                   -2.2%        -- 
              服务业产出(较前月)                                 +0.8%        -- 
    2305 英国GfK消费者信心指数                          4月        负3        负1 (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/张若琪；审校 白云)

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