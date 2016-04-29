主要国家经济指标预测--4月29日****

路透4月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月29日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 4月 -- 3.2% 企业自身活动指数 -- 29.4% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0130 澳洲民间部门信贷 3月 +0.6% +0.6% 房屋信贷 -- +0.5% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +2.2% +5.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.8 102.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加13.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加37.00 增加36.48 抵押贷款批准件数(件) 74,500 73,871 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% HICP(较前月) +0.6% +2.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -0.1% 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出 +0.2% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1230 美国薪资 第一季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% +0.6% 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 3月 +0.1% -1.1% (较上年同期) -- -1.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 53.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 90.0 89.7 现况指数 106.0 105.4 预期指数 80.2 79.6 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月28日(四) 0130 澳洲出口物价 第一季 -4.7% -- 进口物价 -3.0% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 +19.8% -- 房屋开工(较上年同期) +8.4% -1.3% 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +4.9% +5.0% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.6 0 未经季节调整失业人数(万人) 274.3 277.2 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) 270.6 -- 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 欧元区企业景气指数 4月 0.13 0.14 经济景气指数 103.9 103.4 工业景气指数 负3.7 负4.0 服务业景气指数 11.5 10.0 消费者信心指数 负9.3 负9.3 消费者通胀预期指数 2.9 -- 生产者通胀预期指数 负2.4 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.2% (较上年同期) -0.1% 持平 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +0.5% +0.7% 最终销售 +0.9% +0.8% 消费者支出 +1.9% -- GDP平减指数 +0.7% +0.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +2.1% +1.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月23日当周 25.7 26 四周均值(万人) 25.6 -- 续请失业金人数(万人) 4月16日当周 213.0 213.7 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 4月 负8 -- 综合指数 负4 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 69 -- 2245 新西兰建筑许可 3月 -9.8% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -1.5% -- 工业生产(较前月) -2.2% -- 服务业产出(较前月) +0.8% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负3 负1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/张若琪；审校 白云)