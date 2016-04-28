日本股市：早盘收升，投资者寄望日本央行稍晚将决定加码刺激举措

美联储周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

日本央行周四未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 涨4.3%，此前该公司宣布截至2016年3月财年业绩稳健，而且计划以500亿日圆(4.4743亿美元)回购自家最多3.9%的股权。

三菱汽车 飙升8%以上，该公司周三称，在美所售2013-2017款车型的里程数据无误。

任天堂 逆转早盘涨势，挫跌6%，此前该公司公布了令人失望的业绩及预期，而且计划出售大联盟西雅图水手队多数股权。

制造自动化巨头发那科(Fanuc) 公布的业绩也令人失望，股价挫跌6%。

东证股价指数 涨1.3%至1,402.68点，33个分项指数中有31个上涨；该指数本周仍可能小跌不到1%。