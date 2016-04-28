中国新债：农发行下周三将招标增发至多260亿元五期固息债，期限1-10年

路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周三(5月4日)招标增发至多 260亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。 上述五期债分别为该行今年第14期 、15期 、16期CN16 0416=CFXS、17期 和18期 增发债，票面利率依次为2.60% 、3.08%、3.26%、3.54%和3.58%。 具体发行条款如下： 2016年14-18期增发债 招标规模上限 1/3/5/7年：50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日下午14:00-15:00 7/10年：5月4日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月6日 起息日 4月22日 发行期 5/5-5/6 上市日 5月10日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)