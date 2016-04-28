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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 11:21 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多260亿元五期固息债，期限1-10年

路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周三(5月4日)招标增发至多
260亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
    
   上述五期债分别为该行今年第14期 、15期 、16期CN16
0416=CFXS、17期 和18期 增发债，票面利率依次为2.60%
、3.08%、3.26%、3.54%和3.58%。 具体发行条款如下：     
      
                 2016年14-18期增发债
 招标规模上限    1/3/5/7年：50亿元；10年：60亿元
                 
 期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
                 
 招标时间        1/3/5年：5月4日下午14:00-15:00
                 
                 7/10年：5月4日下午14:00-15:30
 招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                 
 缴款日          5月6日
 起息日          4月22日
                 
 发行期          5/5-5/6
                 
 上市日          5月10日
                 
 基本承销额      无
                 
 承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%    
                 
 (完)
                
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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