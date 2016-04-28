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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 11:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆大跌，因日本央行意外维持政策不变

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* 日本央行意外维持政策不变，推动美元/日圆大跌

* 汇价现交投于109.00下方，今早曾触及111.88

* 市场原本预计央行将有所行动，部分人士甚至期望出台“重大举措”

* 美元/日圆将很难反弹，因日本央行令人意外地按兵不动

* 若跌破108.70，则下看107.60/80区间支撑

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

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