《汇市简讯》美元/日圆大跌，因日本央行意外维持政策不变

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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* 日本央行意外维持政策不变，推动美元/日圆大跌
* 汇价现交投于109.00下方，今早曾触及111.88
* 市场原本预计央行将有所行动，部分人士甚至期望出台“重大举措”
* 美元/日圆将很难反弹，因日本央行令人意外地按兵不动
* 若跌破108.70，则下看107.60/80区间支撑
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
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