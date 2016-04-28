澳新汇市：新西兰元在本国央行维持利率不变后弹升，澳元重挫后盘整

市场走势仍暗示新西兰央行在6月9日下次政策会议降息的可能性为62%。

“我们预期6月与8月有一次降息，然后9月可能再度降息，”Kerr表示。

澳元兑美元 持于0.7588美元，上日下挫2%，创下八个月来最大单日跌幅。支撑在0.7548与0.7526。

澳元自一周前触及10个月高位0.7836美元以来，已下跌0.025美元。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示澳洲央行在下周政策会议降息至1.75%纪录低点的机率为58%，本周稍早为12%。(完)

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