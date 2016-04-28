中国汇市：人民币早盘震荡走升，日央行维持利率不变后日圆兑美元大涨

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 人民币早盘震荡走升成交放量
* 中间价则随隔夜美指小跌
* 美联储议息会议符合预期影响不大
* 日本央行决议拉低美指推升人民币
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走升，中间价则随隔夜美指小跌。交易员称，美联储议息会议符合预期，对市场影响不大；但日本央行维持利率不变的决议公布后美元兑日圆一度大跌逾2%，人民币走势突然转跌急升。
他们并指出，美联储声明鸽派程度降低，增加了6月加息的可能性，但隔夜美指仅小幅变动。今日日本央行会议决定不再继续放松货币政策，出乎很多投资者意料。随后日圆迅速走升，欧元走跌，大幅拉低美指，人民币也瞬间走强逾100点。
“今天开盘人民币还是走弱的，已经破了6.50，日本央行决议公布后人民币瞬间走升。”一股份行交易员称，“没有看到大行干预的迹象，大家都在offer。”
美联储周三晚在4月议息会议结束后发表声明，宣布维持联邦基金利率在0.25%至0.50%的目标区间。分析人士指出，此次会议结果符合预期，但声明的鸽派程度降低，令6月议息的不确定性增加。
路透计算的周四人民币 指数继续下跌至97.30，其中美元兑人民币中间价和欧元兑人民币中间价出现明显下跌，拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周四也创出97.02的记录低点。
北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.4913元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.495元。今日人民币兑美元中间价 报6.4954元，上日中间价为6.4837元。人民币兑美元即期成交额 为108.11亿美元，上日半日为86.78亿美元。
全球汇市方面，日圆周四在日本央行会议决议出炉后大涨，美元迅速走跌后小幅整理，此前美联储维持逐步升息说法不变。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.682元, 上日尾盘为6.6848元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5009元,上一交易日尾盘报6.5039元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5015；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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