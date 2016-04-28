中国汇市：人民币早盘震荡走升，日央行维持利率不变后日圆兑美元大涨

* 人民币早盘震荡走升成交放量

* 中间价则随隔夜美指小跌

* 美联储议息会议符合预期影响不大

* 日本央行决议拉低美指推升人民币

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走升，中间价则随隔夜美指小跌。交易员称，美联储议息会议符合预期，对市场影响不大；但日本央行维持利率不变的决议公布后美元兑日圆一度大跌逾2%，人民币走势突然转跌急升。

他们并指出，美联储声明鸽派程度降低，增加了6月加息的可能性，但隔夜美指仅小幅变动。今日日本央行会议决定不再继续放松货币政策，出乎很多投资者意料。随后日圆迅速走升，欧元走跌，大幅拉低美指，人民币也瞬间走强逾100点。

“今天开盘人民币还是走弱的，已经破了6.50，日本央行决议公布后人民币瞬间走升。”一股份行交易员称，“没有看到大行干预的迹象，大家都在offer。”

美联储周三晚在4月议息会议结束后发表声明，宣布维持联邦基金利率在0.25%至0.50%的目标区间。分析人士指出，此次会议结果符合预期，但声明的鸽派程度降低，令6月议息的不确定性增加。

路透计算的周四人民币 指数继续下跌至97.30，其中美元兑人民币中间价和欧元兑人民币中间价出现明显下跌，拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周四也创出97.02的记录低点。

北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.4913元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.495元。今日人民币兑美元中间价 报6.4954元，上日中间价为6.4837元。人民币兑美元即期成交额 为108.11亿美元，上日半日为86.78亿美元。

全球汇市方面，日圆周四在日本央行会议决议出炉后大涨，美元迅速走跌后小幅整理，此前美联储维持逐步升息说法不变。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.682元, 上日尾盘为6.6848元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5009元,上一交易日尾盘报6.5039元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5015；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。