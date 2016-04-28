中国债市动态：现券收益率略降，短期趋稳后续仍关注基本面变化

路透上海4月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，国债期货亦稳中偏强；券价一波反弹后市场情绪渐归平复，短期走势料趋稳，而后续关注焦点仍要回归基本面，下周起将陆续公布的最新经济数据将提供进一步指引。

“情绪已经比较稳定了，这波稳住了，下个月再来看看基本面，”上海一券商交易员称。

他并谈到，此前弱势中极为坚挺的10年国债指标券160004昨日收益率下行较为明显，除了配置需求外，也有可能是被此前抛空的机构回补仓位推动的，这对短期人气也有带动效果。

不过他认为，尽管市场心态暂时企稳，但后市走向仍取决于经济基本面，下月将公布的4月CPI、PPI和新增信贷数据相对比较重要。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.0920%、3.2772%和3.5750%，整体定位较二级市场偏低，三期债对应投标倍数3.44倍、3.28倍和4.02倍。

华中一银行交易员则表示，随着牛市思维的基本终结，机构的操作策略也会相应调整，“之前都是想等收益率上到一个高位，然后建仓，现在可能很多机构要开始做波段了，所以波动性也会越来越大。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.41%/3.3850%，上日尾盘为3.4250%/3.39%。剩余期限近10年的国债160004券最新报价 在2.8950%/2.87%，上日尾盘为2.90%/2.8975%。