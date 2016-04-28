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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 12:28 BJT

日本股市：午后盘初大跌3%，因日本央行按兵不动令投资者失望

“市场之前显然狂热地预期日本央行将采取行动，但回过头来想想，这似乎是一个误导的观点，因其未能承认近期经济形势给日本央行造成的两难境地，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall说。

“市场的反应显然是一个失望的反应，但在美联储政策决定公布后，日本央行可能是采取了仅有的合理措施，即正确地意识到，是美联储及市场对其政策前景的解读决定了日圆的走势。如果美国经济继续改善，即便日本央行没有采取进一步的政策行动，日圆也可能会走弱。”

日本央行公布政策声明后，日圆兑美元和欧元飙升。

周五日本股市将因国定假期休市，本周日经指数或将录得4.7%的跌幅。

日本东证股价指数(TOPIX) 午后盘初下跌2.7%，至1,346.85点，本周或将下跌逾4%。

JPX-日经400指数 下跌2.9%，至12,170.94点。(完)

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