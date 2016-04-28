《国际主要央行公开市场操作一览》--4月28日

路透上海4月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED4月会议继续维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

4/27 隔夜逆回购 -314.32 0.25%

4/26 隔夜逆回购 -295.63 0.25%

4/25 隔夜逆回购 -241.48 0.25%

4/22 三天逆回购 -190.84 0.25%

4/21 隔夜逆回购 -365.55 0.25%

《本周主要新闻》

--美联储维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，并不急于收紧货币政策。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

4/27 91天期反向交易 93.883 0(固定利差)

八天期反向交易 12亿美元 0.85%(固定利率)

4/26 七天期反向交易 562.562 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济和提振通胀。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 283,920

上周三 284,980

---------------------------------------

当期变化 -1,060

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行决定不扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。日本央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负0.1%的利率。另外，央行决定实施3,000亿日圆(27.5亿美元)的贷款供应计划，以帮助本月日本南部震灾地区的银行业开展业务。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，自3月降息以来，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,975亿台币定存单，与当日存单到期金额1,975亿相较，定存单发行余额并未增减。

--台湾央行周二发行4,775.3亿台币定存单，与当日存单到期金额4,784.85亿相较，定存单发行余额减9.55亿。

--台湾央行周一发行96亿台币定存单，与当日存单到期金额80亿相较，定存单发行余额增16亿。 (完)