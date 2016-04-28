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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 12:35 BJT

中国货币市场：逆回购继续缩量仍无碍资金宽松，七天回购因跨月由跌转升

路透上海4月28日 - 中国央行公开市场持续净回笼逾千亿元，但并无碍银行间市场周四
资金宽松格局。交易员表示，大行供给基本无忧，隔夜资金仍供大于求，而跨月需求推升七
天期品种价格迅速由跌转为升；质押利率债机构拆入仍无难度，但质押信用债品种则需加点
才能成交。
    
    他们并称，短期看跨月资金面压力并不算大，但是七天回购利率开盘缓步走升，度过五
一假期后，营改增预期是否会抬升资金成本仍令机构疑虑难消。
    
  “还是很松哦，七天押利率无压力，信用稍微难一点。”上海一银行交易员表示，七天回
购利率开盘在2.32%，但是很快加权利率就到2.46%附近了，说明大家对节后的资金面预期还
是很谨慎。    
    
    她并解释，央行逆回购和MLF联合操作致资金宽松下来之后，回购利率的回落幅度比较
慢，而七天开盘利率反而连续几日小幅上涨，其中是否包含对未来营改增后的成本预期仍很
难说，还需要继续观察。
    
    七天质押式回购 开盘利率本周来小幅走升，由周一的2.26%缓步攀升，今
日开盘报2.32%。 
    
    央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼1
,500亿元。上日央行进行了1,200亿元人民币七天期逆回购，单日净回笼1,300亿元。[CN/MM
TCN]
    
   “明天(即便)不投放，基本已经能对冲这周8,700亿的逆回购量了，”华北一银行交易员
表示，明日公开市场大概率也将回笼资金，但是在前期大量投放基础之上，对资金面影响将
有限；目前来看，央行态度基本上是并无主动收紧或者投放之意，仅仅是针对市场波动的对
冲操作。    
      
    截止目前，包括周一对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作2,670亿元及逆回购在
内，央行已经投放资金达8,170亿元，而据路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限
均为七天。
                          
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:16                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9930     1.9979      -0.49
      七天                     2.4672     2.4499      +1.73
                                                  
      14天                     2.8757     2.8997      -2.40
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.8450     1.4950    +235.00
                                                  
      七天                     1.8300     2.0000     -17.00
                                                  
      14天                     2.1000     2.1000      +0.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0100     2.0100      +0.00
                                                  
      七天                     2.6000     2.7000     -10.00
                                                  
      14天                     2.9500     3.0000      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0210     2.0240      -0.30
                                                  
       七天                    2.3680     2.3460      +2.20
                                                  
       三个月                  2.8925     2.8830      +0.95
                                                  
 (完)

 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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