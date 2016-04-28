中国货币市场：逆回购继续缩量仍无碍资金宽松，七天回购因跨月由跌转升

路透上海4月28日 - 中国央行公开市场持续净回笼逾千亿元，但并无碍银行间市场周四 资金宽松格局。交易员表示，大行供给基本无忧，隔夜资金仍供大于求，而跨月需求推升七 天期品种价格迅速由跌转为升；质押利率债机构拆入仍无难度，但质押信用债品种则需加点 才能成交。 他们并称，短期看跨月资金面压力并不算大，但是七天回购利率开盘缓步走升，度过五 一假期后，营改增预期是否会抬升资金成本仍令机构疑虑难消。 “还是很松哦，七天押利率无压力，信用稍微难一点。”上海一银行交易员表示，七天回 购利率开盘在2.32%，但是很快加权利率就到2.46%附近了，说明大家对节后的资金面预期还 是很谨慎。 她并解释，央行逆回购和MLF联合操作致资金宽松下来之后，回购利率的回落幅度比较 慢，而七天开盘利率反而连续几日小幅上涨，其中是否包含对未来营改增后的成本预期仍很 难说，还需要继续观察。 七天质押式回购 开盘利率本周来小幅走升，由周一的2.26%缓步攀升，今 日开盘报2.32%。 央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼1 ,500亿元。上日央行进行了1,200亿元人民币七天期逆回购，单日净回笼1,300亿元。[CN/MM TCN] “明天(即便)不投放，基本已经能对冲这周8,700亿的逆回购量了，”华北一银行交易员 表示，明日公开市场大概率也将回笼资金，但是在前期大量投放基础之上，对资金面影响将 有限；目前来看，央行态度基本上是并无主动收紧或者投放之意，仅仅是针对市场波动的对 冲操作。 截止目前，包括周一对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作2,670亿元及逆回购在 内，央行已经投放资金达8,170亿元，而据路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限 均为七天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9930 1.9979 -0.49 七天 2.4672 2.4499 +1.73 14天 2.8757 2.8997 -2.40 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8450 1.4950 +235.00 七天 1.8300 2.0000 -17.00 14天 2.1000 2.1000 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0100 +0.00 七天 2.6000 2.7000 -10.00 14天 2.9500 3.0000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0210 2.0240 -0.30 七天 2.3680 2.3460 +2.20 三个月 2.8925 2.8830 +0.95 (完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)