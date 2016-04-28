《路透晚报》--4月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力加大、社会问题矛盾增多，需更关注就业问题--国家主席

中国国家主席习近平日前在安徽调研时指出，在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。

--中国经济：一季度工业经济出现积极变化迹象，但仍面临困难和挑战--工信部

中国工信部表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战。工信部在新闻发布会指出，当下，外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。

--券商观点：美联储议息会议结果符合预期，但声明令6月议息不确定性增加

美联储在4月议息会议结束后发表声明，宣布维持联邦基金利率在0.25%至0.50%的目标区间。分析人士指出，此次会议结果符合预期，但声明的鸽派程度降低，令6月议息的不确定性增加。

【金融】

--中国金融：央行上海总部摸底辖内银行房贷指标，年度指标有望调减--消息

中国上海市实施“沪九条”房地产调控政策一个月来，差别化住房信贷政策调控成效显现。三位消息人士透露，央行上海总部正在摸底辖内银行房贷指标，便于向各商业银行总行提出调减年度规模指标相关建议。

--中国金融：下半年开展非法集资专项整治，对P2P和私募基金等进行排查--报载

据中国证券报报导，处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人透露，鉴于非法集资案件形势严峻，一些区域和行业风险隐患较大，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治活动，对民间投资理财、P2P网络借贷、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易所等风险点进行全面排查。

--中港股业绩：工行今年首季净利同比微增0.59%，拨备覆盖率低于监管红线

以市值计中国第一大银行--中国工商银行今年首季净利同比微增0.59%；季末不良贷款率1.66%，较上年末上升0.16个百分点。3月末拨备覆盖率为141.21%，已经低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

--香港金融：应谨慎应对美国未来加息不确定性潜在风险--金管局发言人

香港金融管理局（HKMA）发言人称，美国未来加息的步伐仍存有颇大的不确定性，而这将会是影响全球货币环境的主要因素，因此需要谨慎应对有关不确定性可能带来的风险。

--两岸金融：台湾银行业第一季大陆曝险1.6兆台币，占净值比连二降至0.56倍

台湾金融监督管理委员会公布，2016年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额 总计1兆(万亿)6,078.54亿台币，占净值比重再走低至0.56倍，曝险金额及占净值比重同为连两季走降。

【固定收益】

--中国信用债：河北宣化北山城投债将取消提前兑付计划--公告

此前抛出债券提前兑付计划的中国河北宣化北山工业园投资公司公告称，取消召开关于置换企业债券持有人会议，14宣化北山债本息兑付仍按照募集说明书约定条款执行。

--中国公开市场：今日进行1,100亿元七天逆回购，单日净回笼1,500亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼1,500亿元。

--中国债市动态：现券收益率略降，短期趋稳后续仍关注基本面变化

中国银行间债市早盘现券收益率略降，国债期货亦稳中偏强；券价一波反弹后市场情绪渐归平复，短期走势料趋稳，而后续关注焦点仍要回归基本面，下周起将陆续公布的最新经济数据将提供进一步指引。

--中国货币市场：逆回购继续缩量仍无碍资金宽松，七天回购因跨月由跌转升

中国央行公开市场持续净回笼逾千亿元，但并无碍银行间市场周四 资金宽松格局。交易员表示，大行供给基本无忧，隔夜资金仍供大于求，而跨月需求推升七 天期品种价格迅速由跌转为升；质押利率债机构拆入仍无难度，但质押信用债品种则需加点 才能成交。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.3724%，20年3.9788%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年和20年期增发债，中标收益率分别 为3.3724%和3.9788%，略低于此前3.39%和3.99%的对应预测均值，投标倍数则分别为3.41倍和4.52倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.0920%，10年3.5750%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.0920%、3.2772%和3.5750%，对应投标倍数3.44倍、3.28倍和4.02倍。

--投行观点：中国债市集中持仓和隐形杠杆或未完全化解，仍有出清压力--中金

中国大型投行--中金公司宏观组最新报告指出，今年以来，国内债券市场经历了较明显的调整，国债收益率曲线陡峭上行且公司债和企业债信用利差扩大。这些调整源于再通胀的宏观环境和近期频发的信用违约事件，同时去年以来资金对债券集中配置和今年以来债券供应量的加速上升也加剧了债券市场调整的压力。

--《台湾新债预测》10年105/4增额公债得标利率料在0.86-0.88%

台湾央行周五将代财政部标售10年期公债105/4增额公债。路透调查显示，本期空单开仓不大，多头虽有兴趣但囿于殖利率水位偏低，追价兴趣 不高，料决标利率在0.86-0.88%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘震荡走升，日央行维持利率不变后日圆兑美元大涨

人民币兑美元即期早盘震荡走升，中间价则随隔夜美指小跌。交易员称，美联储议息会议符合预期，对市场影响不大；但日本央行维持利率不变的决议公布后美元兑日圆一度大跌逾2%，人民币走势突然转跌急升。

--人民币衍生品：美元掉期曲线小幅回落，客盘买需下降曲线波动收窄

中国境内美元/人民币掉期曲线长端较上周小幅回落，但基本处于合理范围内波动。交易员称，美联储最新利率决议维持不变，美元指数偏弱继续缓解人民币贬值预期，客盘长端掉期买需下降，市场基本处于自发均衡状态，继续向利率平价回归。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

中国股市沪综指收跌。分析师指出，美联储维持利率不变的表态较为中性，符合市场预期，今日大盘继续弱势整理，尾盘在护盘资金拉抬下缩减跌幅。日股大跌亦影响A股情绪，另外市场对国内货币政策或回归稳健的担忧有所加剧。

--中国期货：大商所称差异化手续费收取是阶段性的，意在抑制过度投机

中国大连商品交易所发布新闻稿称，对煤焦品种继续加收手续费、同时维持对套保交易2015年底手续费标准，此举意在以差异化手续费收费方式严控焦煤、焦炭期货当前过度投机趋势，同时确保套保客户交易成本不增加。

--中国期货：周五结算时起焦炭焦煤涨跌停板调整至7%，最低保证金9%--大商所

中国大连商品交易所网站刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

--中国个股：兴业证券争取年内分拆香港子公司上市，借并购外延式扩张

中国中型券商--兴业证券高层表示，今年将积极推动香港子公司分拆计划，争取年内能在港交所上市，同时公司也在研究发行H股的计划。

--企业并购：中国海航旅游集团将收购卡尔森酒店集团

海航集团旗下海航旅游集团在一份联合声明中称，该公司已达成协议，收购卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)。后者旗下拥有丽笙连锁酒店。

--中港股业绩：万科一季度净利同比增近三成，销售金额增速创五年新高

中国最大的房地产企业--万科公布，一季度归属于上市公司股东净利润8.3亿元，同比增长28.1%；一季度实现营业收入146.1亿元，同比增长64.3%。

--中股业绩：宝钢股份首季净利15.29亿元同比微降，成本削减工作效果明显

中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司公布一季报，2016年一季度公司实现净利润15.29亿元人民币，同比微降1.20%；每股收益0.09元，同比下跌1.18%。

--台湾个股：矽品称与中国紫光集团终止策略联盟及认股案