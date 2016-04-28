版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 13:16 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元跳涨，此前日本央行未扩大刺激政策

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1333  1.1319  +0.12  +4.36  1.0860
    美元/日圆            108.87  111.45  -2.31  -9.50  120.30
    欧元/日圆         123.41  126.21  -2.22  -5.41  130.47
    美元/瑞郎            0.9696  0.9707  -0.11  -3.21  1.0018
    英镑/美元            1.4549  1.4538  +0.08  -1.28  1.4738
    美元/加元            1.2576  1.2597  -0.17  -9.13  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4937  6.5024  -0.13  -1.13  6.5680
    澳元/美元            0.7615  0.7583  +0.42  +4.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.6938  0.6830  +1.58  +1.66  0.6825
    澳元/日圆         82.920  84.590  -1.97  -5.36  87.620
    新西兰元/日圆     75.500  76.250  -0.98  -7.90  81.980
    英镑/日圆         158.41  162.07  -2.26 -10.61  177.22
    澳元/新西兰元     1.0973  1.1120  -1.32  +2.90  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/汪红英/孙国玉/刘秀红；审校 张若琪/张荻/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐