《全球汇市》日圆兑美元和欧元跳涨，此前日本央行未扩大刺激政策

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1333 1.1319 +0.12 +4.36 1.0860 美元/日圆 108.87 111.45 -2.31 -9.50 120.30 欧元/日圆 123.41 126.21 -2.22 -5.41 130.47 美元/瑞郎 0.9696 0.9707 -0.11 -3.21 1.0018 英镑/美元 1.4549 1.4538 +0.08 -1.28 1.4738 美元/加元 1.2576 1.2597 -0.17 -9.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.4937 6.5024 -0.13 -1.13 6.5680 澳元/美元 0.7615 0.7583 +0.42 +4.67 0.7275 新西兰元/美元 0.6938 0.6830 +1.58 +1.66 0.6825 澳元/日圆 82.920 84.590 -1.97 -5.36 87.620 新西兰元/日圆 75.500 76.250 -0.98 -7.90 81.980 英镑/日圆 158.41 162.07 -2.26 -10.61 177.22 澳元/新西兰元 1.0973 1.1120 -1.32 +2.90 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/汪红英/孙国玉/刘秀红；审校 张若琪/张荻/蔡美珍)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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