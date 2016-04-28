国际油市：油价触及2016年高位后涨势暂歇

交易员指出，原油库存创纪录的消息，可能刺激了一些投资人周四出脱多头部位，了结获利。周三公布的官方数据显示，美国上周原油库存增加200万桶，至5.406亿桶的纪录高位。

尽管油价下跌，但分析师表示，市场信心已明显转多，油价有可能进一步上扬。

“我们...看起来是处于一段牛市的开端，”投行Jefferies周四指出。

分析师表示，美国石油产量下滑及美元走弱，都支撑了油价并吸引投资人。

“数据显示美国上周产量再度下跌后，近期原油价格的涨势获得又一次提振，”澳新银行称。此前美国能源资料协会(EIA)公布数据显示，上周原油产量降至每日894万桶，较去年同期减少近50万桶。

Jefferies表示，虽然预料短期内油市将持续供应过剩，但到第三季时，原油库存应会开始下滑，“为基本面回升铺路。”(完)

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