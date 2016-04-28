《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行未扩大刺激，日圆跳涨

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
0531GMT
* 美元/日圆重挫2.25%，欧元/日圆重挫2.21%，澳元/美元涨0.4%，新西兰元/美元涨1.81%
* 美元/坡元跌0.26%，美元/人民币跌0.11%，美元/马币(林吉特)跌0.36%，美元/韩元跌0.84%
* 日股日经指数重挫3.36%，E-迷你标普指数期货跌0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.11%，美国原油跌0.57%，美国10年期公债收益率1.84%
* 日本央行维持政策不变，推出面向地震灾区的贷款计划
* 新西兰央行维持利率不变符合预期，但保留宽松倾向 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选