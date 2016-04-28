路透基点：仲利国际租赁寻求至多20亿元人民币三年期境内贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，仲利国际租赁有限公司寻求以三年期分期偿还的中国境内贷款，筹资15-20亿元人民币。

瑞穗银行(中国)任独家牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

承贷5亿美元或更多的银行，任牵头行，前端费为20个基点；

承贷3-4.99亿元的银行，任主办行，前端费为15个基点；

承贷1-2.99亿元的银行，任安排行，前端费为10个基点。

银行答复截止日期为5月13日，所筹资金将用作运营资本。

仲利国际租赁有限公司于2005年在上海成立，其母公司--中租控股股份有限公司为本案担保人。

借款人去年11月筹得15亿元人民币三年期分期偿还贷款，利率为中国人民银行利率的100%，有六家银行参与。(完)