台湾股市：收盘跌1%，因日本央行未如预期扩大宽松引失望性卖压

路透台北4月28日 - 台湾股市周四收盘下跌逾1%。分析师指出，受到日本等亚洲股市普遍下跌影向，今天台股指数收盘跌破8,500点，且破季线8,485点。

台湾加权股价指数 周四收跌1.04%,至8,473.87点；今日成交初值 为748.46亿台币，上交易日修正后为687.96亿。

〞日本央行盘中宣布利率决议，因为没有进一步扩大宽松，市场信心受影响，引发失望性卖压出笼。〞台新投顾分析师黄文清说。

他表示，今天半导体族群中的联发科 、日月光 及台积电 股价均走弱，因电子股占台股权值较大，使指数跌幅较大。

黄文清说，这波股市行情主要是靠资金堆砌出来的，市场原预期，日本央行(BOJ)可望进一步宽松，日股在外资强力买超下一路强攻；惟BOJ盘中宣布决议，且决议不如市场预期，市场失望性卖压大举出笼，日股重挫逾3%，台股跌幅跟着扩大。

他称，今天指数虽跌破季线8,485点，但属合理的修正，且只跌破一天，短线若能站回来就没有关系，短线指数牌将呈小涨小跌走势。

日本央行周四未扩大货币刺激，继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负利率。

晶圆代工大厂--台积电 周四收跌2.24%；鸿海 则收跌1.13%，而联发科则收跌2.48%。