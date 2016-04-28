台湾股市：收盘跌1%，因日本央行未如预期扩大宽松引失望性卖压

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北4月28日 - 台湾股市周四收盘下跌逾1%。分析师指出，受到日本等亚洲股市普遍下跌影向，今天台股指数收盘跌破8,500点，且破季线8,485点。
台湾加权股价指数 周四收跌1.04%,至8,473.87点；今日成交初值 为748.46亿台币，上交易日修正后为687.96亿。
〞日本央行盘中宣布利率决议，因为没有进一步扩大宽松，市场信心受影响，引发失望性卖压出笼。〞台新投顾分析师黄文清说。
他表示，今天半导体族群中的联发科 、日月光 及台积电 股价均走弱，因电子股占台股权值较大，使指数跌幅较大。
黄文清说，这波股市行情主要是靠资金堆砌出来的，市场原预期，日本央行(BOJ)可望进一步宽松，日股在外资强力买超下一路强攻；惟BOJ盘中宣布决议，且决议不如市场预期，市场失望性卖压大举出笼，日股重挫逾3%，台股跌幅跟着扩大。
他称，今天指数虽跌破季线8,485点，但属合理的修正，且只跌破一天，短线若能站回来就没有关系，短线指数牌将呈小涨小跌走势。
日本央行周四未扩大货币刺激，继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负利率。
晶圆代工大厂--台积电 周四收跌2.24%；鸿海 则收跌1.13%，而联发科则收跌2.48%。
本地时间14:43，亚洲主要股市普遍走跌，日经指数 重挫3.61%，中国上证综合指数 跌0.43%；MSCI亚太明晟指数 则小涨0.25%。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选