新兴汇市：日本央行政策立场持稳支撑多数亚币上扬，马币延续涨势

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.59 111.45 +2.63 +10.78 120.30 坡元 1.3434 1.3491 +0.42 +5.52 1.4175 台币 32.238 32.345 +0.33 +2.57 33.066 韩元 1136.75 1148.30 +1.02 +3.36 1174.95 泰铢 35.02 35.15 +0.37 +2.86 36.02 菲律宾披索 46.76 46.78 +0.05 +0.31 46.90 印尼卢比 13180.00 13192.00 +0.09 +4.59 13785.00 印度卢比 66.41 66.44 +0.05 -0.38 66.15 马币 3.8925 3.9145 +0.57 +10.21 4.2900 人民币 6.4859 6.4950 +0.14 +0.10 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/杜明霞/张若琪/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉/李爽/艾茂林)
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