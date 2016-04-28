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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 14:24 BJT

新兴汇市：日本央行政策立场持稳支撑多数亚币上扬，马币延续涨势

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.59    111.45   +2.63  +10.78    120.30
    坡元            1.3434    1.3491   +0.42   +5.52    1.4175
    台币          32.238    32.345   +0.33   +2.57    33.066
    韩元           1136.75   1148.30   +1.02   +3.36   1174.95
    泰铢             35.02     35.15   +0.37   +2.86     36.02
    菲律宾披索       46.76     46.78   +0.05   +0.31     46.90
    印尼卢比      13180.00  13192.00   +0.09   +4.59  13785.00
    印度卢比       66.41     66.44   +0.05   -0.38     66.15
    马币            3.8925    3.9145   +0.57  +10.21    4.2900
    人民币          6.4859    6.4950   +0.14   +0.10    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 蔡美珍/杜明霞/张若琪/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉/李爽/艾茂林)

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