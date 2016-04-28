《台湾新债预测》10年105/4增额公债得标利率料在0.86-0.88%

* 标售标的：10年公债105/4R * 标售时间：周五(29日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：0.86-0.88% * 受访机构：11家 路透台北4月28日 - 台湾央行周五将代财政部标售10年期公债105/4增额公债A05104R= TWO。路透调查显示，本期空单开仓不大，多头虽有兴趣但囿于殖利率水位偏低，追价兴趣 不高，料决标利率在0.86-0.88%。 路透周四采访11家金融机构，包括六家大型银行、一家外商银、二家票券商及二家证券 商，预估大区间落在0.83-0.90%间。 以下为交易员观点整理： --日本央行货币政策声明未进一步宽松，但随后美债电子盘及欧债殖利率则见走跌，且 台股周四收盘下跌1.04%，不排除牵动明日早盘的台债殖利率偏下。 --以目前偏低的殖利率水位，10年的台债是〞鸡肋〞--食之无味、弃之可惜，因殖利率 偏低，对整体资产配置没太大帮助，但有多余资金因此又不得不拿一些。因此大型银行的态 度大都是：虽会进场，但不会抢标。 --日本央行没有进一步宽松，颇出人意料。预期台湾央行也因此不会有引导短率向下的 动作。 --台湾央行3月降息后并未有进一步调降短率的动作，这令短券成本居高不下，殖利率 下行遇压。 --大型银行虽在15、20、30年的冷券市场上积极布局，但多是回补3月间到期的债券， 不至于影响10年券的胃纳。不过新一年度柜买中心的新规：任一单一机构在主流券期间，不 得持有超过三分之一(推估通常首次发行后六个月)的规定，仍将使大型银行在标售时稍微保 守一些。 本次105/4R期公债预计标售300亿台币，5月5日发行。周四发行前交易报价在0.8550-0. 8625%，收跌0.58基点报0.8620%。 金融机构 预估区间低位(%) 预估区间高位(%) =============================================== 大型银行一 0.86 0.88 大型银行二 0.88 0.90 大型银行三 0.86 0.88 大型银行四 0.87 0.88 大型银行五 0.86 0.87 大型银行六 0.85 0.86 外商银行一 0.86 0.87 大型券商一 0.845 0.875 大型券商二 0.85 0.88 大型票券商一 0.85 0.88 大型票券商二 0.83 0.85 ---------------------------------------------- 中 值 0.86 0.88(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)