重发-日本股市：日经指数收挫3.6%，日本央行按兵不动令投资者失望

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路透东京4月28日 - 日本股市周四下跌，回吐早盘涨幅掉头走低，单单一个午后就失去上周四日累积的多数涨幅，之前日本央行未扩大货币刺激令投资者感到失望。

日经指数 跌3.6%收于16,666.05点，本周累计下跌5.1%。日本股市周五因全国假日休市。

在日本央行会议结果公布后，日圆兑美元和欧元飙升，对日本出口商更加不利。

“市场之前显然狂热地预期日本央行将采取行动，但回过头来想想，这似乎是一个误导的观点，因其未能承认近期经济形势给日本央行造成的两难境地，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall说。

位于九州(Kyushu)的银行业者股价随金融类股一道下滑，尽管日本央行决定实施3,000亿日圆(27.6亿美元)的贷款供应计划，以帮助本月日本南部震灾地区的银行业开展业务 。凯投宏观(Capital Economics)的资深日本分析师Marcel Thieliant在一份报告中说，贷款规模“异常小”。

Kyushu Financial Group 大跌6.6%，Fukuoka Financial Group 重挫8.3%，整体银行类股 下滑6.3%。

制造自动化大厂发那科(Fanuc) 公布的业绩令人失望，股价挫跌9.9%。任天堂 挫跌8.3%，此前该公司公布了令人失望的业绩及预期，而且计划出售职业棒球大联盟西雅图水手队多数股权。

东证股价指数(TOPIX) 跌3.2%至1,340.55点。33个分类指数全数下跌。该股指本周跌约4.8%。