欧股业绩：莱斯银行集团第一季获利符合预期，力敌艰困经济环境

路透伦敦4月28日 - 英国莱斯银行集团 周四公布基本获利符合预期，尽管经济环境艰困，但第一季营收持稳，并削减坏帐。

这家英国最大抵押贷款银行公布今年第一季基本税前获利21亿英镑(30.5亿美元)，上年同期为21.9亿英镑。

该数据符合路透调查分析师预估的19.9亿英镑。

执行长Antonio Horta-Osorio正在削减数以千计的岗位以精简业务，并支持递增的股息派发计画。

在2007-09年金融危机期间，莱斯银行集团获得205亿英镑纳税人资金援助，导致政府持有该银行43%股份。自那时以来政府持股已经降至10%以下，出售股权总值超过160亿英镑。