欧元债市：德债收益率下滑，因美联储不急于升息令市场松口气

德国10年期公债收益率 跌4个基点，报0.25%，追随此前美国公债走势。

“美联储根本没有提及6月(升息)，意味着如果不在6月升息，那么就会在9月升息，而9月那个时候接近大选，所以我们目前在讨论12月的可能性，”丹麦丹斯克银行固定收益交易主管Soeren Moerch称。“这对于固定收益市场来说是如释重负。”(完)

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