欧元债市：德债收益率下滑，因美联储不急于升息令市场松口气

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
德国10年期公债收益率 跌4个基点，报0.25%，追随此前美国公债走势。
“美联储根本没有提及6月(升息)，意味着如果不在6月升息，那么就会在9月升息，而9月那个时候接近大选，所以我们目前在讨论12月的可能性，”丹麦丹斯克银行固定收益交易主管Soeren Moerch称。“这对于固定收益市场来说是如释重负。”(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 艾茂林/于春红; 审校 杜明霞/白云)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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