欧洲个股：空中客车称今年A350飞机交货量目标维持高于50架

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透阿姆斯特丹4月28日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 财务总监Harald Wilhelm周四表示，该公司仍维持2016年将交货逾50架A350飞机的目标，尽管今年初因供应链问题而开局不顺。
他还对记者称，尽管随着空客持续削减成本，A380超巨型飞机交货量降至20-25架，但A380在2017年仍将维持损益平衡。就2016来说，他称交货量将与2015年的27架差不多。
他称，现在对2018年A380交货量作出预估为时尚早。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。