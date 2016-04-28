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货币新闻 | 2016年 4月 28日 星期四 15:06 BJT

欧洲个股：空中客车称今年A350飞机交货量目标维持高于50架

路透阿姆斯特丹4月28日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 财务总监Harald Wilhelm周四表示，该公司仍维持2016年将交货逾50架A350飞机的目标，尽管今年初因供应链问题而开局不顺。

他还对记者称，尽管随着空客持续削减成本，A380超巨型飞机交货量降至20-25架，但A380在2017年仍将维持损益平衡。就2016来说，他称交货量将与2015年的27架差不多。

他称，现在对2018年A380交货量作出预估为时尚早。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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