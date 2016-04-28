更新版 1-欧股业绩：德意志银行第一季意外获得净利，市场预估为亏损

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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(更新股价盘前交易表现及投行业务更多细节)
* 第一季净利2.36亿欧元，路透调查预估均值为亏损2.49亿欧元
* 法务费用下降14亿欧元
* 股价在盘前交易中上涨3.9%
路透法兰克福4月28日 - 德意志银行 第一季意外获得净利，得益于法务成本的下降，推动股价在盘前大幅上扬。
第一季净利同比下降58%至2.36亿欧元(2.675亿美元)，因旗下投行业务在动荡市场环境中下滑而且该行还退出了部分业务，但仍好于分析师平均预期的亏损2.49亿欧元。
“2016年将是我们重组努力的高峰。”执行长克莱恩(John Cryan)在声明中称。他曾在今年稍早敦促投资者对他改造该行多些耐心。
股价在盘前交易中上涨3.9%，大盘基本持平。
第一季投行营收下滑23%，因为在大宗商品价格下滑、对中国经济的担忧以及低利率环境下，客户都不愿进行新证券的交易、投资和发行活动。巴克莱和高盛等对手的投行业务也面临类似的窘况。
德意志银行已经在3月份指出，预计第一季旗下投行业务的业绩将表现疲弱。而第一季通常是银行业务旺季。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。