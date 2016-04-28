更新版 1-欧股业绩：德意志银行第一季意外获得净利，市场预估为亏损

(更新股价盘前交易表现及投行业务更多细节)

* 第一季净利2.36亿欧元，路透调查预估均值为亏损2.49亿欧元

* 法务费用下降14亿欧元

* 股价在盘前交易中上涨3.9%

路透法兰克福4月28日 - 德意志银行 第一季意外获得净利，得益于法务成本的下降，推动股价在盘前大幅上扬。

第一季净利同比下降58%至2.36亿欧元(2.675亿美元)，因旗下投行业务在动荡市场环境中下滑而且该行还退出了部分业务，但仍好于分析师平均预期的亏损2.49亿欧元。

“2016年将是我们重组努力的高峰。”执行长克莱恩(John Cryan)在声明中称。他曾在今年稍早敦促投资者对他改造该行多些耐心。

股价在盘前交易中上涨3.9%，大盘基本持平。

第一季投行营收下滑23%，因为在大宗商品价格下滑、对中国经济的担忧以及低利率环境下，客户都不愿进行新证券的交易、投资和发行活动。巴克莱和高盛等对手的投行业务也面临类似的窘况。