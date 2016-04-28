全球金市：现货金升至一周高位，因日本央行决议引发美元挫跌

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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以下是0647GMT报价： 价格 变动 涨跌% 现货金 1255.8 10.1 0.81 现货银 17.37 0.16 0.93 现货铂金 1027.15 7.15 0.7 现货钯金 609.6 2.1 0.35 COMEX期金 1258 7.6 0.61 COMEX期银 17.37 0.081 0.47 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红/杜明霞)
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