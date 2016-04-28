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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 17:05 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升，因日本央行未扩大货币刺激

* 台币兑美元收升，日本央行未扩大宽松
    * 股市跌破季线，留意外资转卖超是否成趋势
    * 实质区间先看32.230-32.330

    路透台北4月28日 - 台币兑美元 周四收升。交易员表示，日本央行未扩大货币刺激，带动台币随
亚洲货币走扬。此外，月底出口商抛汇亦助升台币，不过股市下跌、外资转卖超则限制了升值幅度。    
    
    汇银人士认为，虽然有月底出口商抛汇的挹注，不过这两天台币的升幅却有限。今日台股跌破季线，外资
卖超金额也不小，后续将持续观察卖超的动作是否成为趋势且转为汇出。    
    
    〞比较担心股市，跌久了，外资会跑掉。〞一位外商银行交易人士说。
    
    一本地商业银行交易主管称，今日早盘外资汇出较为明显，但日本央行政策决议公布后则转为汇入，因此
还不太清楚接下来的动向如何。但毕竟全球主要央行对进一步宽松的态度似转趋审慎，对股市多头不利，是否
会让外资扩大卖超台股并汇出，值得留意。
    
    另一外商银行交易员认为，时序即将进入5月，台股通常会因为缴税季节的到来而表现不佳，这次又多了
新政府将在5月20日上任，市场开始担心两岸关系政治风险加大，预料股市将跌多涨少，台币在此环境下欲强
不易。
    
    日本央行周四未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。 
    
    台币兑美元今日主要交易区间在32.230-32.376，上日在32.280-32.360，预估明日台币的区间在32.230-3
2.330。
             
    台湾股市周四收盘下跌逾1%。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超64.65亿台币，中止
先前连五个交易日买超共计181.94亿台币。     
    
    新兴亚洲货币周四多数上扬，日本央行宣布维持货币政策不变，未如预期般扩大刺激措施后，投资人出脱
美元。 
 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价；目前一个
月美元/台币远汇 报32.274/32.314，上日收在32.360。 
 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.279     32.345   32.230-32.376   32.340     6.82    6.05
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.279     32.344   32.230-32.368   32.350     3.53    3.08
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.005           0.010/0.025
 美元/台币六个月期          0.000/0.020           0.020/0.045
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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