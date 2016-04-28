台湾汇市：台币随亚币收升，因日本央行未扩大货币刺激

* 台币兑美元收升，日本央行未扩大宽松 * 股市跌破季线，留意外资转卖超是否成趋势 * 实质区间先看32.230-32.330 路透台北4月28日 - 台币兑美元 周四收升。交易员表示，日本央行未扩大货币刺激，带动台币随 亚洲货币走扬。此外，月底出口商抛汇亦助升台币，不过股市下跌、外资转卖超则限制了升值幅度。 汇银人士认为，虽然有月底出口商抛汇的挹注，不过这两天台币的升幅却有限。今日台股跌破季线，外资 卖超金额也不小，后续将持续观察卖超的动作是否成为趋势且转为汇出。 〞比较担心股市，跌久了，外资会跑掉。〞一位外商银行交易人士说。 一本地商业银行交易主管称，今日早盘外资汇出较为明显，但日本央行政策决议公布后则转为汇入，因此 还不太清楚接下来的动向如何。但毕竟全球主要央行对进一步宽松的态度似转趋审慎，对股市多头不利，是否 会让外资扩大卖超台股并汇出，值得留意。 另一外商银行交易员认为，时序即将进入5月，台股通常会因为缴税季节的到来而表现不佳，这次又多了 新政府将在5月20日上任，市场开始担心两岸关系政治风险加大，预料股市将跌多涨少，台币在此环境下欲强 不易。 日本央行周四未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。 台币兑美元今日主要交易区间在32.230-32.376，上日在32.280-32.360，预估明日台币的区间在32.230-3 2.330。 台湾股市周四收盘下跌逾1%。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超64.65亿台币，中止 先前连五个交易日买超共计181.94亿台币。 新兴亚洲货币周四多数上扬，日本央行宣布维持货币政策不变，未如预期般扩大刺激措施后，投资人出脱 美元。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价；目前一个 月美元/台币远汇 报32.274/32.314，上日收在32.360。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.279 32.345 32.230-32.376 32.340 6.82 6.05 司 元太外汇经纪公 32.279 32.344 32.230-32.368 32.350 3.53 3.08 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.010/0.025 美元/台币六个月期 0.000/0.020 0.020/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)