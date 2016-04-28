《新闻提示》日本央行总裁黑田东彦记者会讲话摘要

毫无疑问实质利率已明显下降，对资本支出和住房投资将产生正面影响。不过对这一切来说存在着时间滞后性。很难说要多久才会看到效果...这要需要一两个月以上的时间，但不会超过半年甚至一年。

我知道欧央行采用了类似的计划...但目前我们并不计划这么做。今天的会议上也没有讨论。

我参加了在华盛顿召开的20国集团(G20)会议，并没有听到有人对我们的政策提出批评。会议公报称货币竞争性贬值不可取。不过也称货币政策是出于本国情况考虑。我们的货币政策单纯是要力争实现我们的物价目标，而且也获得了G20成员国的理解。若需实现我们的物价目标，我们将会毫不犹豫采取进一步的举措，大家对此并没有异议。(完)