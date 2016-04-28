更新版 1- 韩股业绩：LG电子第一季营业利润同比大增66%，看好第二季表现

“LG电子的整体全球销售和获利能力第二季料将改善，营收可望有两位数百分比增长，获利能力预料较佳，”该公司声明稿称，其高端家电、新的旗舰G5智能手机和有机发光二极体(OLED)电视可望成为4-6月增长推手。

LG的电视部门季度获利也创下3,350亿韩元的纪录，受助于电视显示屏价格较低及超高清画质的高端电视产品销售可观。

然而该公司移动部门录得2,020亿韩元的营业亏损，连续第四季报亏，也创2010年第四季以来最大亏损。公司称亏损是因逢销售淡季、在G5智能手机推出前营销成本增加，及一些新兴市场经济环境疲弱。

LG表示，G5的推出将有助移动部门4-6月营收及获利明显较第一季改善，并称新的旗舰款产品销售可能再缔新猷。