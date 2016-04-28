更新版 1-台湾货币市场：资金更趋紧俏求钱若渴，拆款、短票及RP利率全弹

* 资金紧俏，拆款利率进一步弹升 * 短票利率大涨，跳至0.33-0.34% * RP利率狂弹，公司债飙破〞4字头〞 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北4月28日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四进一步弹高。资金调度人士称，因主 要资金供应者暂停拆出，致资金更趋紧俏，各金融机构调度人员因找不到钱几近崩溃，不少 人已不计较利率高低，只求能拿到钱，致货币市场利率全面弹升。 他们指出，这两天市场资金突然无预警趋紧，今天上午隔夜拆款利率最高冲到0.25%， 午后进一步拉升至0.27%，跨月资金利率续扬，从昨天的0.33%拉高到0.34%，最高至0.35%。 〞今天还是有拆出，但都只是到期续做，利率也开的比较高，但没有人敢跑掉，还有很 多人打来问有没有钱。〞一位大型银行资调人员说。 另一大型银行主管则称，因资金比较紧，今天上午暂不做拆出及买票交易，须视下午央 行定存单发行状况后，方能决定是否供应资金。 一大型商银资调人员说，今天拆款都是到期续借，利率却较昨天高，〞今天跨月在0.33 -0.34%，有人已经做到0.35%了；我们这样开大家都说OK，没有人敢讨价还价。〞 票券商资调人员均称，上午都找不到钱，让资调人员焦躁不安，几乎快崩溃了；这时只 要有人愿意拆借，利率开多少就是多少，没有人敢讨价还价。 一大型票券商交易员说，市场大缺钱，大家都在打听：到底哪里有钱？〞钱、钱、钱， 你们到底在哪啊？〞 利率方面，随市场资金趋紧，跨月资金拉升到0.33-0.34%，部分跳升至0.35%。 本地时间18:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.279 32.345 台湾加权股价指数<.TWII 8,473.87 8,563.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.204 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.270% 0.200-0.250 --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.260-0.340% **短票利率弹高** 短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行拆出较保守抑或没做拆款，致市场资金更 趋紧俏，带动短票利率弹高。 〞今天有人没出来放钱，大家就喊价啦，利率就上来了，短票利率拉高到0.33%和0.34% 。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.33-34%，部分成交 在0.32%；上日则在0.31%，部分成交在0.30%。 台湾央行周四共发行2,294亿台币定存单，较今日到期的2,401.80亿，定存单发行余额 减少107.8亿台币。周五央行存单到期1,505亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.30 6%，前日在0.298%，上日区间0.28-0.36%；前日则在0.28-0.30%，成交量为67.4亿台币，前 日共90.24亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为168亿台币，累积超额准备8,230亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆465亿台币。 **RP利率狂弹** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天市场资金非常紧，从银行到投信都缺 钱，利率则到了几近〞乱开〞的地步，只求能够调到钱。 〞利率啊，就乱开啊。〞一大型票券商交易员说；以公司债为例，RP利率即跳升至〞4 字头〞，最高冲到0.43%。 另一交易员亦称，因投信和银行都走钱，在两面夹杀之下，资金缺口突然变大，〞我跟 他们(交易对手)说只要有钱就可以了，利率就随你开吧！幸好有人愿意帮忙，不然我早就会 被抬出去了。〞 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率受拆款利率上扬带动走高，主要成交0. 32%；上日在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买回利率则大致持稳，主要成交在0 .37-0.40%，上日亦同。 而大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率今天更是狂弹；短天期公债附买回利率 主要在0.31-0.32%；上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率则弹高到0.29-0.40%，部分冲高 到0.43%；上日则在0.23-0.30%间。与银行承做的债券附买回利率因银行要求拉高利率，上 扬至0.31-0.32%，上日则在0.30-0.31%间。(完) (审校 杨淑祯)