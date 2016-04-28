台湾债市：10年增额公债殖利率受美日货币政策影响收低，观望GDP及标债结果

* 10年105/4R期发行前交易收盘随美债下跌 * 日本央行决议后令市场避险情绪升高 * 观望第一季GDP数据及标债结果 * 明日105/4R交易区间暂看0.855-0.865% 路透台北4月28日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周四 收跌，主要反应美联储会议后美债殖利率的明显跌势，其后在日本央行宣布负利率区间不变 后，区域股市大跌及欧美债券避险情绪升高，再引发一波买盘进场。不过在明日新债标售前 ，跌幅稍做收歛。 105/4增额公债受到美国10年公债殖利率大跌7.5基点的带动，以0.8550%日低开出。不 过在观望标债和日本央行决策宣布前的气氛浓厚，令殖利率收歛跌幅。但近午时日本央行公 布货币政策决议，意外未进行新一轮的负利率令区域股市大跌，也带领一波台债买盘进驻， 殖利率跌幅又扩大逾1基点以上。但尾盘跌幅又因观望气氛浓厚而缩减。 〞大家本来跟着追台债，但之后回神了，想到明天还要标债，〞一位大型银行交易员说 。 路透调查显示，105/4增额公债空单开仓不大，多头虽有兴趣但囿于殖利率水位偏低， 追价兴趣不高，料决标利率在0.86-0.88%。 交易员认为，本期10年增额券市场参与度偏低，不管多空双方的进场意愿都不高，本期 公债标售结果料不致造成太大意外。而目前各方也还在观望数据表现，推估未来台湾央行货 币政策方向，对于台债未来会走向那里，各方都没有把握。 台湾主计总处周五公布将第一季国内生产总值(GDP)概估值。路透调查13家金融机构预 估显示，第一季经济成长率估为衰退0.60%，这将是连续三季以来，经济成长率(较上年同期 )皆呈现负值。机构预期大区间在-0.85至+0.20%。 也有交易员认为，短券因为台湾央行未引导短率向下而有压力，目前各方认为台湾央行 6月降息与否的声音皆有。但短率若要再下，市场一定要确认央行引导短率下行的讯息，否 则短期内缺乏走多的动力。 日本央行未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的 经济复苏。 美国较长期公债价格周三跳涨，结束七日连跌， 因美国联邦储备理事会(美联储/FED)6 月升息的大门仍然敞开，使较短期美债的吸引力下降。 美联储周三一如预期维持利率在0.25-0.50%不变，还表示，全球经济阻力仍然存在，但 联储在声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.855-0.865%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -0.58 0.8620% 0.8550-0.8625% 140.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8620% 5 105/5 0.5475% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)