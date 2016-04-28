欧洲汇市：英镑兑美元升向12周高位，美联储会议后美元承压

据博彩公司Betfair赌盘赔率，英国续留欧盟的机率仍为70%，这支撑了英镑。

英镑兑美元 涨0.4%，至1.4601美元，距周二触及的高位1.4640不远。欧元兑英镑 微跌至0.77785英镑。

美元指数 全线下挫，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)暗示不急于升息。

“鉴于第一季美国经济数据整体较为疲弱，我们将维持认为，美联储今年将仅升息一次，9月和12月是最有可能升息的时间，”IronFx Global资深分析师Sakis Paraskevov称。

尽管英镑因美联储政策立场而获得一些助力，但投资者仍不放心大量押注英镑上涨。6月23日将就英国是否脱离欧盟进行公投，市场担心英国将面临英镑下跌风险，提高英国公共债务的融通成本，并损及英国经济复苏。(完)

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