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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 16:21 BJT

《全球汇市》日圆/欧元创五年最大单日涨幅，因日央行未扩大刺激政策

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1350  1.1319  +0.27  +4.51  1.0860
    美元/日圆            108.24  111.45  -2.88 -10.02  120.30
    欧元/日圆         122.89  126.21  -2.63  -5.81  130.47
    美元/瑞郎            0.9672  0.9707  -0.36  -3.45  1.0018
    英镑/美元            1.4595  1.4538  +0.39  -0.97  1.4738
    美元/加元            1.2547  1.2597  -0.40  -9.34  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4881  6.5024  -0.22  -1.22  6.5680
    澳元/美元            0.7638  0.7583  +0.73  +4.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.6954  0.6830  +1.82  +1.89  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0978  1.0993  -0.14  +0.85  1.0886
    欧元/英镑         0.7776  0.7784  -0.10  +5.55  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1411  9.1641  -0.25  -0.32  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1543  8.1522  +0.03  -7.75  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/王洋/杜明霞/蔡美珍/李爽/艾茂林/孙茉莉)

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