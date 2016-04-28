《全球汇市》日圆/欧元创五年最大单日涨幅，因日央行未扩大刺激政策

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1350 1.1319 +0.27 +4.51 1.0860 美元/日圆 108.24 111.45 -2.88 -10.02 120.30 欧元/日圆 122.89 126.21 -2.63 -5.81 130.47 美元/瑞郎 0.9672 0.9707 -0.36 -3.45 1.0018 英镑/美元 1.4595 1.4538 +0.39 -0.97 1.4738 美元/加元 1.2547 1.2597 -0.40 -9.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.4881 6.5024 -0.22 -1.22 6.5680 澳元/美元 0.7638 0.7583 +0.73 +4.99 0.7275 新西兰元/美元 0.6954 0.6830 +1.82 +1.89 0.6825 欧元/瑞郎 1.0978 1.0993 -0.14 +0.85 1.0886 欧元/英镑 0.7776 0.7784 -0.10 +5.55 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1411 9.1641 -0.25 -0.32 9.1705 美元/挪威克朗 8.1543 8.1522 +0.03 -7.75 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/王洋/杜明霞/蔡美珍/李爽/艾茂林/孙茉莉)
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