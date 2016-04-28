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市场报道 | 2016年 4月 28日 星期四 16:14 BJT

德国数据：4月失业人口意外下滑，失业率仍维持在纪录低点

路透柏林4月28日 - 德国联邦劳工局周四公布数据显示，德国失业人口于4月意外下滑，失业率则维持在纪录低点。

联邦劳工局局长Juergen Weise在一份声明稿中指出，“失业人口进一步下滑，受春季复苏带动。”

联邦劳工局称，经季节调整后的失业人口减少1.6万人至270.6万人。路透调查的平均预估则为持平。

经调整的失业率持平于6.2%，仍处于两德统一以来最低点。

就业数据表格版，请点选 。(完)

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