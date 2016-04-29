《分析师观点》台湾第一季GDP概估略逊预期，料央行续降息刺激景气

路透台北4月29日 - 台湾主计总处周五公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，略劣于市场预估的衰退0.6%，并为连续第三季衰退。

路透此前调查13家金融机构预估显示，台湾今年第一季经济成长率估为衰退0.60%，这将是连续三季以来，经济成长率(较上年同期)皆呈现负值。机构预期大区间在-0.85%至+0.20%。

主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%。

**市场评论**

--元大投顾首席经济学家 陈森林：

第一季GDP衰退幅度较预期大，主要因物价涨幅大，抵销了购买力，此外股市季初大跌也让消费缩手，出口不佳则在预期中。第二季预料因政权交替因素可能让投资趋于谨慎，且出口改善有限，GDP还是负成长0.3%，全年估为正成长0.3%。在景气不佳下，央行第二季还会降息，下半年也不排除有降息一次的机会。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

第一季GDP概估表现欠佳主要来自出口衰退的影响比较大，出口表现不如预期持续拉低经济成长，而苹果第一季iPhone出货已经产生衰退，若新品升级幅度有限，恐续影响后续出货表现，对台湾出口或有所影响但不致太大，主因台积电有机会抢回苹果A10处理器订单，将有效支撑出口表现。

由于下半年比较基期较低，下半年出口及GDP皆有机会转为正成长，预期央行降息周期还没那么快结束，预估6月还会降息半码，9月是否再降息则有待观察美联储利率决策及英国退欧事件对全球经济的影响。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周四收跌1.04%，报8,473.87点。

--台币兑美元 周四收升6.6分，报32.279。

--台湾指标10年期公债105/4R 发行前交易殖利率周四收低0.58基点，报0.8620%。

**相关连结**

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**相关背景**

--央行第一季理监事会议决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.500%，为连续第三季降息。

--主计总处2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，其中预估今年出口成长为负2.78%。