金属期市：伦铜下跌，因中国出重拳遏制过热交易令大宗商品回落

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
铁矿石和煤炭等大宗商品通常被视为铜等金属的领先指标。
0750 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%至每吨4,897.50美元。上日曾跌至4,873美元，为4月19日以来低点。
上海期交所期铜 跌1.2%收报每吨37,250元人民币。
“(大连)铁矿石未平仓合约数量也正迅速下降，我想这是显示人们认输放弃了。”新加坡一商品交易员说。
“我预期上海期交所也将呈现类似的格局。”(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 高琦/张若琪 审校 张荻/艾茂林)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选