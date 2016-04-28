金属期市：伦铜下跌，因中国出重拳遏制过热交易令大宗商品回落

铁矿石和煤炭等大宗商品通常被视为铜等金属的领先指标。

0750 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%至每吨4,897.50美元。上日曾跌至4,873美元，为4月19日以来低点。

上海期交所期铜 跌1.2%收报每吨37,250元人民币。

“(大连)铁矿石未平仓合约数量也正迅速下降，我想这是显示人们认输放弃了。”新加坡一商品交易员说。

“我预期上海期交所也将呈现类似的格局。”(完)

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