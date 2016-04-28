《汇市简讯》大量英镑/美元期权周五到期，目前距1.4600不远

0819GMT： * 从1.4525(亚洲汇市低位)上涨后，英镑兑美元在1.4621处遇阻 * 1.4621为周三高位。更多卖单料将挂在1.4636/40和1.4672附近 * 1.4636为1.5930(6月高位)跌向1.3836(2月低位)的38.2%回档位。1 .4640为周二高位 * 在升向1.4640途中，周二触发了1.4520(周一高位)上方的停止单 * 1.4530为周三美联储公布会议声明前的低位，1.4474为美联储公布 结果后的低点 * 周五月底纽约汇市尾盘时1.4600期权将到期，规模为10亿英镑 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)