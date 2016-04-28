《汇市简讯》大量英镑/美元期权周五到期，目前距1.4600不远

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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0819GMT： * 从1.4525(亚洲汇市低位)上涨后，英镑兑美元在1.4621处遇阻 * 1.4621为周三高位。更多卖单料将挂在1.4636/40和1.4672附近 * 1.4636为1.5930(6月高位)跌向1.3836(2月低位)的38.2%回档位。1 .4640为周二高位 * 在升向1.4640途中，周二触发了1.4520(周一高位)上方的停止单 * 1.4530为周三美联储公布会议声明前的低位，1.4474为美联储公布 结果后的低点 * 周五月底纽约汇市尾盘时1.4600期权将到期，规模为10亿英镑 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。