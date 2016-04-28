人民币衍生品：美元掉期曲线小幅回落，客盘买需下降曲线波动收窄

路透上海4月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四长端较上周小幅回落，但基本处于合理范围内波动。交易员称，美联储最新利率决议维持不变，美元指数偏弱继续缓解人民币贬值预期，客盘长端掉期买需下降，市场基本处于自发均衡状态，继续向利率平价回归。

他们并表示，即期人民币延续双向波动，市场预期趋于稳定，大行通过掉期维稳压力继续下降，短期一年期掉期料维持在700-850点区间宽幅震荡；另外人民币期权隐含波动率 也基本处于相对平衡状态。

“美元跌了，美联储加息预期也不强，再说大家都比较听话了，掉期点继续往上走动力其实不强的，波动性也下来了。”一外资行交易员称。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报19.30点，一个月期 报82.50点，一年期 报725点，较上周四分别下跌13.06%、上涨1.85%和下跌12.12%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/5.000，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.450/4.800，较上周四略升，但幅度有限。

中国央行公开市场持续净回笼逾千亿元，但并无碍银行间市场周四资金宽松格局。交易员表示，大行供给基本无忧，隔夜资金仍供大于求，而跨月需求推升七天期品种价格迅速由跌转为升；质押利率债机构拆入仍无难度，但质押信用债品种则需加点才能成交。