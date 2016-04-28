中国经济：深化农村改革主线仍然是处理好农民和土地的关系--国家主席

路透北京4月28日 - 新华社周四援引国家主席习近平讲话称，新形势下深化农村改革，主线仍然是处理好农民和土地的关系，要抓紧落实土地承包经营权登记制度，真正让农民吃上“定心丸”。

他日前在安徽主持召开农村改革座谈会时并称，放活土地经营权，推动土地经营权有序流转，政策性很强，要把握好流转、集中、规模经营的度。

“要尊重农民意愿和维护农民权益，把选择权交给农民，由农民选择而不是代替农民选择，可以示范和引导，但不搞强迫命令、不刮风、不一刀切。”习近平称。

他指出，着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革，加快构建新型农业经营体系，推进供销合作社综合改革，促进农业转移人口有序实现市民化。