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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:00 BJT

台湾经济指标预测--4月29日至5月24日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：   
    * 4月25日当周       

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     4/29      0830     经济成长率    第一季         -0.60%                -0.52%
                          (概估值)                                 (第四季统计值)
    * 5月2日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      5/5      1620       外汇存底       4月             --              4,316.01
      5/5      0830   消费者物价指       4月             --                +2.00%
                           数(CPI)                           
    * 5月9日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      5/9      1600           出口       4月             --                -11.4%
    * 5月16日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     5/20      1600       外销订单       4月             --                 -4.7%
                          年变动率                           
     5/20      1620         经常帐    第一季             --       顺差200.1亿美元
    * 5月23日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     5/23      0830     季调失业率       4月             --                 3.92%
     5/23      1600   工业生产指数       4月             --                -3.57%
     5/24      1620       M2年增率       4月             --                 4.81%
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第二季            --                1.500%
        
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