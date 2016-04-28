《台湾利率预测》5月短票利率料在0.29-0.31%，市场资金况与4月相似

路透台北4月28日 - 台湾货币市场资金调度人士周四指出，5月分市场资金状况应与4月分相似，加上日本央行未如市场预期进一步采宽松政策，料台湾央行也不会有太大的动作。

交易员指出，5月虽有缴税因素，但资金依旧在银行体系，整体市场资金不致转趋紧俏，短票利率不会有太大变化。

〞5月初市场又恢复宽松啊，市场是有钱的啦，只是这两天大家都不愿意放出来。〞一位大型票券公司交易员说。

另一大型票券商交易员则称，由于日本央行未如市场预期进一步采宽松措施，台湾央行不会单独行动；〞日本央行都不动了，我们的央行应不会有大动作，除非有特别的因素。〞

日本央行周四未扩大货币刺激，继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负利率。另决定实施3,000亿日圆(27.5亿美元)贷款供应计划，帮助南部震灾地区的银行业开展业务。

5月的宽松因素有：央行存单到期约4兆(万亿)8,392.3台币、公债还本付息约42.44亿台币。

紧缩因素方面，5月央行将发行1,600亿台币一年期定存单及300亿台币两年期定存单；财政部将发行10年增额公债105/4R期，金额300亿台币；及30年期公债105/7期，金额300亿台币。

以下为各金融机构对5月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.28 0.30

票券公司二 0.29 0.31

票券公司一 0.30 0.32

中型银行一 0.29 0.30

中型银行二 0.30 0.31

大型银行一 0.29 0.31

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