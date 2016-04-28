亚洲橡胶：东京期胶下跌，因日央行按兵不动令日圆跳涨日股挫低

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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日本“黄金周”假期周五开始，市场将于5月3至5日休市。
TOCOM橡胶期货本周累计跌1.9%，为五周来首度周线下跌。
日本央行没有推出新的刺激措施，带动日圆周四大涨，而此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不急于升息。
“尽管产胶国实货价格持坚，但上海期胶价格走软亦打压市场人气，”Toshitaka Tazawa称。
上海期交所主力9月期胶 跌290元人民币，收报每吨12,710元。
新加坡5月橡胶期货 最新报每公斤151.0美分，跌4.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/于春红; 审校 杜明霞/李爽)
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