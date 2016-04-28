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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 18:05 BJT

中港股业绩：交行首季净利微增0.51%，不良率升至1.54%

路透北京4月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 今年首季净利同比微增0.51%；一季度减值贷款率为1.54%，较上年末上升0.03个百分点。

交行周四公布的一季报显示，该行一季度实现净利190.66亿元人民币。该行上年同期净利为190亿元。

此外，截至3月末，交行减值贷款余额为600.12亿元，较上年末增加38.06亿元；拨备覆盖率为151.24%，较上年末下降4.33个百分点；该行核心一级资本充足率为11.08%，资本充足率为13.22%。（完）

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