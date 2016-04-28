中港股业绩：交行首季净利微增0.51%，不良率升至1.54%

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透北京4月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 今年首季净利同比微增0.51%；一季度减值贷款率为1.54%，较上年末上升0.03个百分点。
交行周四公布的一季报显示，该行一季度实现净利190.66亿元人民币。该行上年同期净利为190亿元。
此外，截至3月末，交行减值贷款余额为600.12亿元，较上年末增加38.06亿元；拨备覆盖率为151.24%，较上年末下降4.33个百分点；该行核心一级资本充足率为11.08%，资本充足率为13.22%。（完）
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